機師春節罷工嚴重影響旅客 她質疑：另類劫機勒贖？

2019-02-08 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕華航勞資雙方協商破裂，罷工行動越演越烈，光是今天就取消多個航班，嚴重影響到許多旅客行程安排。對此，警大前教授葉毓蘭今天在臉書上發表自己的看法，認為機師工會選擇在年節假期罷工很不妥，更質疑「這算不算另類的劫機勒贖？」

前警大教授葉毓蘭今天在臉書上針對華航罷工事件提出看法，她先回憶起過去自己所教導的警察學生也有人轉行當機師，讓不少同仁感到羨慕，畢竟可以從警察這個「屎單位」解脫，而且機師和警察的待遇完全是天壤之別。

接著，葉毓蘭拉回正題說，今天年假假期長達9天，不少人都有出國的規劃，「這次的華航機師大罷工，勢必會影響好友們的行程，壞了年節的歡樂」，葉毓蘭認為，造成這次事件，有很大的原因是因為總統蔡英文在初上任時，也遇過一次華航大罷工，當時蔡英文就說：「如果不是忍無可忍，沒有一個空服員會走向罷工」，因為這一席話，「坐實了空服員罷工的正當性，這也是今天華航機師刻意挑選運量最繁忙的春節假期集體罷工的遠因」。

葉毓蘭指出，這次華航罷工事件，蔡政府如何去應對這起事件將會是2020蔡英文能否連任的關鍵之一，但她直言，即便是訴求勞權，「選擇春節年假收假階段罷工，實在很不好，如果害人工作、家庭、生意有變，就慘了！」質疑「這算不算另類的劫機勒贖？」

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