罷工機師已達250名 工會：不曾要求放寬酒測標準

2019-02-08 17:31

〔記者簡惠茹／台北報導〕桃園市機師職業工會今天發起罷工，工會遭質疑要求放寬酒測標準，工會理事長李信燕則強調，從來不曾要求放寬，而是訂定檢查機制，此外，這次罷工訴求不包含酒測這條，而是提出改善疲勞航班增加人力、副駕駛升訓制度透明化並保障國籍機師招募與培訓等5項訴求，華航一旦同意這5項，就會立刻停止罷工，目前罷工機師檢定證已經收到250張左右。

機師工會今天發起罷工後，李信燕說，華航機師會員共900人，目前已經收到250張左右檢定證，陸續還在增加中；她也再次強調，這次罷工訴求僅有5點，絕對沒有酒測相關事項，5點訴求包含改善疲勞航班增加人力、副駕駛升訓制度透明化並保障國籍機師招募與培訓、禁止對工會會員秋後算帳、撤換破壞勞資關係的主管，以及比照長榮航空保證第13個月全薪，工會並強調，華航與工會達成的權益事項需由會員專屬，也就是禁搭便車條款。

李信燕說，去年2月提出的罷工爭議，經過3次調解後，總共有21條爭議事項，去年8月拿到罷工權後，由桃園市政府出面協商，但是後續協商過程破裂，談不下去、沒有進度，才延伸到目前罷工的狀態，而罷工提出的5個訴求得到華航同意的話，就會結束這場罷工。

李信燕強調，絕對沒有提出希望酒測標準降低，機師工會從來不曾要求放寬酒測標準，而是要求訂定檢查機制，這是不一樣的事情；工會說明，當初他們訴求的是更嚴謹且符合國際組織標準的程序，施行酒測人員需受相關檢測訓練，呼氣酒測儀器應依儀器製造商及國際度量衡組織（International Organization of Legal Metrology）標準時程定期每30日校正，而非如現行方式，隨便由地勤人員使用近一年未校正過的儀器施檢。

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