國民黨執政也一樣！業者：中國經濟差 中客救不了台灣

2019-02-08 20:11

〔即時新聞／綜合報導〕去年大選後，部分觀光業者期盼「韓流救經濟」，期待「九二共識」可讓中客再度塞爆日月潭等台灣指標觀光景點，而春節這幾天各景點人潮滿滿，中客似乎有所回流。但有旅遊業者持觀望態度，認為雖然中客大減致消費減少，但中國「經濟不景氣」才是最大主因，因為他們出手不再大方了。

據《美國之音》報導，春節期間台北、高雄街頭或景點可看到不少中國遊客，似乎如高雄市長韓國瑜日前所說的「中客潮回流台灣了」，但有旅遊業者對於中國遊客人潮所帶來的錢潮持觀望態度。

報導指出，東晟旅行社曾先生說，蔡政府上台後不承認「九二共識」，導致中國不滿而限縮中客來台；而過年各地景點人潮多，「除夕的晚上，所有餐廳都客滿的，全部是中國客人，全部是中國自由行的人。」他卻不認為中客一定能帶來過往的錢潮。

曾先生說，蔡政府不承認九二共識的確讓中客大減，但「中國經濟不景氣」才是更重要的因素，因為過去購物出手大方的的中客變少，而選擇自由行的中客，多半會去東南亞、日韓或歐美國家，所以「台灣要靠中國的觀光客來救台灣，機會沒有了。」

他更直言，就算今天還是馬英九執政，或是國民黨執政，情況也都是差不多。

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