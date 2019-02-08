草屯「最美風鈴木」人氣爆表 春節打卡超夯熱點

2019-02-08 17:24

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣草屯台灣工藝研究發展中心周邊的「藝術大道」，種有一排洋紅風鈴木，春節期間正好綻放，尤其體育館前的一株風鈴木，花況一枝獨秀，粉嫩花朵鮮豔怒放，花團錦簇盛況吸引遊客特意前來欣賞拍照，人氣搶搶滾，就連南投老縣長林源朗開車經過，也忍不住下車拍照，直呼風鈴木花開繁盛，春節美景令人流連忘返。

林源朗說，他每天往返這條道路，女兒特別跟他說這棵風鈴木相當美麗，於是趁外出返家前停車拍照，一到場就被繁盛花況吸引，現場還有許多遊客爭相拍照，真的是草屯非常有特色的景觀。

草屯鎮公所說，體育館前的洋紅風鈴木，樹齡超過10年，早期附近的公共建物興建時，就已開始種植，雖然成排風鈴木以前花開情況也不錯，但今年因為暖冬的關係，這株花況異常美麗，春節更是吸引遊客前來打卡拍照，堪稱藝術大道上最美的街頭風景。

附近居民則說，草屯藝術大道有台灣工藝研究發展中心，周邊還有工藝設計館、工藝文化館、草屯鎮演藝中心、草屯體育館、兒童公園及植物園，構成完整的藝文特區，春節期間展館有辦活動，兒童公園也吸引許多親子遊客，才會人潮特別多，尤其是體育館前的這棵洋紅風鈴木，粉嫩花朵全然綻放、美不勝收，頓時成為春節期間最夯的打卡熱點。

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