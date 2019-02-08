過年想回家陪家人被男友分手 這理由讓她傻爆眼！

2019-02-08 17:46

〔即時新聞／綜合報導〕日前一名女網友在「Dcard」上發文表示自己在大年初一被男友分手，在這樣充滿喜氣的假期卻發生這樣令人難過的事，尤其是前男友的分手理由更是讓她覺得相當荒謬，不少網友也力挺原PO，覺得早點放生比較好。

該名女網友昨天在匿名論壇「Dcard」上發文抒發心情，表示自己是高雄人，而前男友是台中人，自己也因為想要常陪在男友身邊選擇在台中工作，但自己只要過年期間，都一定要回家陪家人。對此，常會邀她一起在台中家裡吃飯的前男友，總是被女友拒絕，小倆口都會有些小摩擦。今年一樣的橋段又上演，前男友要原PO過年時到家裡吃飯，和男方家人團聚，原PO則是直白的回絕表示，「老實說，我們家就兩個女兒，以後即便結婚我還是會在家裡過年吃團圓飯。」

沒想到前男友這次竟惱火的表示：「不行啊！你以後過年要拜我們家的祖先啊！」、「你嫁過來就是我家的人啊！當然要一起拜祖先吃團圓飯啊！」原PO則是無奈的回應：「我就想陪我家人，都為了你到台中工作了，難道連陪我家人吃飯都不行嗎」、「你能不能將心比心，我爸媽也是我的家人，你不能這樣要求我非得跟你的家人一起啊...」。

前男友聽到這裡後坦言：「我媽當初我們交往聽到妳家只有兩個女兒，就要我考慮一下！我是長子長孫，這樣壓力很大，我們沒辦法在一起了，分手吧！」原PO表示自己當下聽到前男友提分手後感到相當傻眼，「交往三年這荒謬分手的理由我實在扶額...不說你媽要求傳統就是女生嫁過去，要在台中生活，我都妥協在台中工作了...連過年回家吃團圓飯都要限制？」、「我就是想陪伴我的家人，我沒有要求你一起，自己的家人自己陪伴，錯了嗎？我爸媽養了我25年，我陪他們過年吃飯，剛好吧！」

網友紛紛表示，「還沒嫁連在自己家吃團圓飯都不行真的傻眼」、「超討厭老年人的傳統觀念帶給孩子然後又出來嘴別人家的孩子」、「還沒結婚除夕在他家圍爐有事嗎？」還有一名女網友機這篇文分享給自己家中傳統觀念也很重的爺爺奶奶，兩老則認為「沒有明媒正娶憑什麼碰人家女兒一根手指，還要求那麼多！」、「要叫人家回家團圓那就聘禮燒豬先抬過來迎親」。

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大年初一分手 媽的

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