最貴合照...愛女過年撒嬌設套路 老爸驚呼「像被仙人跳」

2019-02-08 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕俗話說女兒是爸爸的前世情人，面對這個前世情人，爸爸一定非常寵愛！一名男網友在臉書「享受」女兒的抱怨，表示2人逛街時女兒突然撒嬌合照，下一秒竟開口要求買新鞋，讓他驚呼「好像有被仙人跳的感覺！」網友看完則笑稱「這是甜蜜的負擔啊！」

一名老爸在臉書「爆怨公社」分享和女兒的自拍照，並透露大年初一與女兒一同逛街，女兒主動要求和他合照，拍完照後接著問他「爸，你愛我嗎？」他馬上回答「當然啊！」正當他享受著前世情人的撒嬌氛圍時，女兒卻突然開口問說「今天年初一，那我可以買新鞋嗎？」還熟門熟路的帶他前往店家，這讓他頓時驚呼「干，這該不會是套路吧！」

最後這名老爸還是乖乖買單，笑說16年來只合照4次，而這張父女合照應該是史上最貴的一張，「我生的我養的我寵的氣不得」。許多網友見狀也笑翻，紛紛留言「阿爸買的不是鞋，是女鵝（兒）的笑容」、「這女兒很會」、「自己生的，要認命」、「這世界都是滿滿的套路」、「前世情人再貴也要買下」。

還有網友狂喊岳父，「岳父早」、「一堆認岳父的！好歹先抽個號碼牌」、「岳父，下次讓我來買」。

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