因義大利麵難吃留1顆星遭店家公審 網友:千萬別改評分

2019-02-08 17:47

〔即時新聞／綜合報導〕有網友提到，自己到台中某家餐廳用餐，但餐點讓她覺得不滿，便在店家的Google評論只留下1顆星。沒想到，事後店家將網友評論貼在個人臉書，還附註FUXK mother，更引來不少網友圍攻，讓網友想將評論改為5顆星。不過其他網友則說，店家不能因為收到負評，而對客人人身攻擊。

原PO在PTT寫道，和男友到台中某餐廳吃飯時，因上來的義大利麵冷掉了，而且不太好吃，於是用餐完畢後，在Google頁面上，留下1顆星評論及文字描述。不料幾天後，原PO發現自己的評論被擷圖在店家臉書，並設定公開，再配上FUXK mother，還有不少店家人馬留言「白癡嗎」、「台灣鯛民」、「叫他去吃屎」等不堪入目的字眼。

令原PO不解的是，自己明明就是說實話，也沒有口出惡言，為何會引來店家惡意攻擊。原PO男友認為，應該是原PO給了1顆星，才會被當作奧客，讓原PO心生改評論之意。

不少網友直言，千萬不要改評論，以免被「玻璃心」店家當成「心虛」，反而變成縱容店家的行徑，還引來更多罵聲。網友說到，既然原PO認為自己沒錯，就不要太在意這些負面言論，更改評分。也有網友批評，「坐等惡劣店家倒閉」，指出親友團的行為很沒格調，店家不能因為顧客的評論，就公審客人。

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