台中花博湧入12萬人 創單日入園人數新高

2019-02-08 16:04

〔記者許國楨／台中報導〕台中市政府自今年一月一日起開放市民憑身分證、新住民憑居留證、全球12歲以下兒童憑各國護照享免費入園，經統計在該政策及春節連假加成下，昨日大年初三花博三大園區共近12萬民眾入園參觀，除了是去年11月3日開幕以來次高，其中，后里園區更湧進約8.2萬人，創單一園區單日入園人數新高。

交通局長葉昭甫表示，大年初三一早各地前往花博園區參觀的民眾，陸續湧入鐵路沿線火車站、市區接駁站及花博停車場，人潮一度擠滿部分接駁站點，交通局及時協調台鐵增開4列次區間快車並協調遊覽車業者增調40輛接駁車加強疏運，民眾不致候車太久，整體交通疏運仍維持順暢。

春節連假期間，配合遊客需求，台鐵全日班班停靠后里站及豐原站，共計行駛114班次；花博16條接駁車路線，共計發車3554班次，昨日合計載運人數超過7萬人，約佔總參觀人數6成；此外，外埔及麗寶停車場在中午前已經滿場，花博主要停車場-神岡停車場可供近5000輛小汽車停放，昨日停車率也首度超過5成，創花博開園以來最高紀錄。

葉昭甫說，民眾配合市府推行「台鐵為主、完全接駁」交通策略，搭乘火車及接駁車前往園區，是園區參觀人數創新高但周邊交通仍維持順暢的主因，而春節假期最後三天，參觀花博人數預估仍多，推薦民眾搭乘台鐵、花博免費接駁專車及公車前往花博園區，可避免塞車，省時方便。

此外，花博停車場皆規劃遠離園區，園區周邊道路進行交通管制、禁止臨時停車，民眾如想開車前往，請上網google花博停車場，停車轉乘接駁車前往園區。

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