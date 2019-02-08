惡！竟將柴犬丟包超商外 網友狂罵「垃圾」

2019-02-08 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕網友在PTT發文說，疑似有飼主惡意棄養，竟將自家柴犬丟在7-11。超商店員看不下去，給狗狗食物，拿厚紙板寫告示請主人領回。不過，網友認為，既然主人不想對狗狗負責，可以替狗狗找新家，避免主人領回後再將狗狗棄養。

原PO在PTT寫道，這隻柴犬相當親人，被遺棄在台北市南港區福德街373巷附近的7-11外面。據店員說，有看過飼主來店內消費，但飼主遲遲未將狗狗帶回家，已經被丟在店外2、3天了，近來都是由好心店員餵狗狗吃罐頭和帶狗散步。

網友紛紛痛罵飼主「垃圾」、「不負責任」，怎能隨意棄養自家毛小孩？網友還提到，超商內都有監視器，可以從畫面找到主人，或是掃看看狗狗晶片，再要求主人將狗狗帶回。不過，也有網友說，若強制要飼主帶回，恐怕會讓狗狗被丟到更偏僻的地方。

網友建議，可以幫狗狗找個新家，狗狗長得可愛，不愁找不到愛牠的新主人。也有網友說，說不定是主人發生什麼意外，才沒帶回狗狗。原PO在下午更新狗狗現況，說到已有人將狗狗牽走，但不確定是否為原飼主。

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