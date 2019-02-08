華航機師休假、工時、待遇大公開 帶你一次看懂

2019-02-08 14:41

〔記者劉力仁／台北報導〕華航機師今天罷工，根據華航揭露的機師休假、工時、待遇等工作條件，正機師最低月薪34萬，副駕駛最低20萬，機師每年休假157天以上，遠遠優於一般勞工平均休假日116天。

機師每年休假157天以上 遠勝勞工

根據華航揭露資料，A330機師年度平均休假天數146.25 天，年度可用特休假天數27.75 天，共174天；A350機師年度平均休假天數150.98 天，年度可用特休假天數28.15 天，共179天；B738機師年度平均休假天數141.02 天，年度可用特休假天數27.28 天，共168天；B744機師，年度平均休假天數129.20 天，年度可用特休假天數28.01 天，共157天；B777機師，年度平均休假天數143.00 天，年度可用特休假天數28.15 天，共171天。

正機師最低月薪34萬 副駕駛最低20萬

薪水方面，正駕駛月薪約39.5萬，年薪約474萬（加零費超過500萬）；巡航駕駛月薪約26萬，年薪約312萬；副駕駛月薪約23.1萬，年薪約277.2萬。旅費津貼平均每年約41萬。

平均月飛時方面，A330機師約51.6小時、A350機師約66.2小時、B738機師57.2小時、B744機師約64小時、B777約74小時。遠低於一般勞工月工時176 小時。華航強調，全球民航法法規範，每月飛行上限100小時，每年飛行上限1000小時，華航每月平時飛時遠低於法規限制。

根據華航日前發出的新聞稿也載明，華航正駕駛每月薪資最低34萬，副駕駛最低20萬，尚不含第13個月年度獎金已優於同業，其他給付如零費每小時5美元、飛安獎金、年休假日數不足，華航也以更優惠倍率給付、國定假日出勤加倍工資、非待命抓飛獎金等等，均優於同業或華航獨有，其餘同業難望項背，更遠遠高於其他行業一般從業人員。

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