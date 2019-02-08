國道塞不停 北上11處路段塞爆 國5估塞到深夜

2019-02-08 14:51

〔即時新聞／綜合報導〕今天是初四春節假期，國道今早起陸續湧現返鄉車潮，截至下午2點半已有11處路段塞爆，時速僅20到30多公里，國5更預估恐塞到深夜才會紓解。

國道今日下午持續湧現北上車潮，根據高公局即時路況資訊顯示，包含國1永康到安定、麻豆到下營系統、西螺到北斗、南屯到台中系統、新竹到竹北，國3新化系統到善化、柳營到東山服務區、古坑系統、龍井到清水服務區、龍潭到大溪，國5宜蘭到坪林等路段，都出現塞爆的情況，時速均低於40公里，另有多處路段時速也在60以下。

高公局稍早預估，今日因車潮仍多，國5恐塞到深夜才會紓解。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/