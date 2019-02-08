罷工機師暫停福利 華航：罷工期間勞雇關係暫時中止

2019-02-08 14:30

〔記者簡惠茹／台北報導〕桃園機師職業工會今發起罷工後，華航要求外站分公司停止支付罷工機師旅館住宿等相關費用，華航指出，罷工期間依法勞雇關係暫時終止，因此相關權利也暫停。

機師工會因五大訴求遲遲未獲華航正面回應今天發起罷工，包括改善疲勞航班增加人力、副駕駛升訓制度透明化並保障國籍機師招募與培訓、禁止對工會會員秋後算帳、撤換破壞勞資關係的主管，以及比照長榮航空保證第13個月全薪。

但是罷工行動展開後，華航今天向員工發出訊息指出，凡同仁參與對公司的罷工行動，公司與參與罷工同仁間雇用關係即暫時停止，因此罷工期間不得享有公司任何福利，如果罷工同仁因為執勤關係到外站，分公司請「終止支付含旅館住宿等任何費用」，包含旅館費用及本人與眷屬所有優待機票將暫停開立與使用、不得搭乘分公司交通車，參與罷工者也不能列入返台航班GD名單。

華航說明，本次因機師逕行主張罷工，導致勞雇關係暫時中止，本公司依法執行相關雇用條例，因此罷工機師相關權利義務也暫行中止，並非懲處。

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