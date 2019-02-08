蘇貞昌年節發送2萬份限量福袋 糗！ 這地方印錯了...

2019-02-08 15:16

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長蘇貞昌自上任以後力求「接地氣」，贏得不少民眾好感，行政院上月17日也先行推出限量「衝衝衝」紅包要發送給民眾，設計相當可愛，但糗的是，紅包上的天干地支年份印錯了！對此，政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示定稿時沒有校對到，對此政院感到十分抱歉，未來不會再出現這樣的錯誤。

綜合媒體報導，9天的春節連假，上月回鍋接任閣揆的蘇貞昌趁著這時候推出2萬個限量「衝衝衝」紅包福袋，裡頭有象徵「一元復始、萬象更新」的全新1元新台幣，而且該福袋十分特別，三摺式的設計摺起來就是一隻可愛的小豬造型，模樣喜氣還能拿來當擺飾，蘇也在年節這段期間的公開行程中發送給民眾。

然而美中不足的是，今年本該是「己亥年」的豬年，但福袋上卻印成「戊戌年」的狗年。對此，Kolas Yotaka指出該福袋是在蘇院長就任前，由蘇貞昌辦公室團隊所設計，原本是為感謝新北市民支持，在春節發放。之後蘇院長上任，僅在原稿上加上行政院長蘇貞昌的職稱，雖然省下一筆設計費，但確實在校對過程中未謹慎發現就送去印刷，導致出現錯誤，「經指出後，我們對這樣的錯誤感到抱歉、不好意思，以後也會要求要特別注意。」

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