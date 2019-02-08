獎金30萬！ 傳藝中心「博杯大賽」開戰到初六

2019-02-08 14:11

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣國立傳統藝術中心在春節期間舉辦「傳藝燈籠節」，大年初四（8日）至初六（10日）舉辦博杯比賽，連續博得最多「聖筊」的幸運兒，可獲得30萬獎金，今早9點起，就有不少擲筊高手挑戰，盼博得一年好彩頭。

傳藝園區為宜蘭縣熱門景點，每年春節假期，園區規劃過年應景活動，春節期間推出「燈籠節」，初一到初六下午4點過後遊客提燈籠到場，就可免費入園，若沒帶燈籠，則可購買100元星光票入園。

配合春節應景，園區初四至初六舉辦博杯大賽，徵求全台博杯高手試手氣，3天內博得最多杯數者，可獲30萬元獎金，今天上午9點起，不少人攜家帶眷到傳藝文昌祠挑戰，希望在金豬年博得好彩頭。

傳藝園區說，遊客只需購買100元的開運肥皂，就能免費獲得博杯券。博杯大賽今年邁入第3屆，前兩屆得主都是21歲且連續博得13杯，今早截至中午，已有遊客博到10杯，希望有更多高手挑戰，衝破往年紀錄。

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