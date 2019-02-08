中國免疫球蛋白出現愛滋抗體 我食藥署：從沒批准進口

2019-02-08 14:00

〔記者吳亮儀／台北報導〕中國藥廠製造的免疫球蛋白注射劑被驗出愛滋抗體，我國食品藥物管理署今天發布新聞稿，強調從未核准進口過中國這類製劑。

食藥署指出，我國在2001年經行政院核備「國血國用衛生政策」，推動國人使用無償捐血而得的血液及委託製造血液製劑，以自給自足為目標，提供國人安全無虞的血液製劑供醫療使用。

台灣國內目前使用的免疫球蛋白製劑，配合「血液製劑條例」公布施行，自2007年起，台灣血液基金會辦理血漿原料收集，委託澳洲CSL血漿分離工廠加工製成四種國血製劑包括血清白蛋白注射劑、免疫球蛋白靜脈注射劑、第八凝血因子注射劑及第九凝血因子注射劑。

目前免疫球蛋白靜脈注射劑已達到「幾乎百分之百」自給自足目標，持續供應國內醫療院所。目前也全面施行人類免疫缺乏病毒（HIV）及肝炎病毒（HBV，HCV）的血液核酸擴大試驗 （Nucleic Acid Amplification Testing, NAT）檢測方法。

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