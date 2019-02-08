網友胡扯百元珍奶惡意攻擊？ 六合夜市：考慮提告

2019-02-08 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕有網友上網痛批高雄六合夜市有店家賣天價珍珠奶茶，500cc價格就高達100元，卻沒指名店家名稱，讓六合夜市的店家無辜受到連累，對此，六合夜市不堪名譽受損，考慮提告。

有網友到臉書社團「韓國瑜後援會」痛批六合夜市，他發文說，日前他帶著北部友人到六合夜市，竟發現一杯珍珠奶茶500cc就要價100元，因為店家沒有標價，一問之下「嚇到吃手手」，直指就是因為不合理的高價位，他已一年多沒去過六合夜市，難得帶朋友逛街，價位卻高得驚人，直呼六合夜市是觀光客在逛的，但整篇文章卻沒有拍照、指名店家，文章一出，引發眾網友集體抨擊六合夜市。

不過，據《東森新聞》報導，實際到六合夜市查訪，珍珠奶茶價位大概在50元左右，就是沒看見網友所提到的100元珍珠奶茶，對此，六合夜市自治會主委莊其章回應，已調查過，並無此事，而且自治會都有輔導攤販，價格都會標示，若沒有標示出來，就不能擺攤，他們懷疑遭到網友惡意攻擊，面對此事，不排除尋求法律途徑。

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