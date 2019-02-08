回應機師罷工訴求 華航聲明：仍未放棄協商，盼以旅客為重

2019-02-08 13:07

〔記者劉力仁／台北報導〕華航機師今天發動罷工，並歸責華航拒絕改善疲勞航班等訴求，華航以聲明澄清如下：

去年8月起的協商，已達成第13個月以飛安獎金的形式發放，為此華航每年增加1.2億人事成本，最後破局癥結在於桃園機師職業工會所提辛勞加給，索求過高且窒礙難行，經桃園市政府協調，近期華航認為仍有談判空間，但機師工會並不領情，表示所有條件都答應才願回談判桌。

另外，機師職業工會所提疲勞航班改善方案，是以超過8小時3人派遣，超過12小時4人派遣的計算方式，以勞基法設定的8小時工時來看待飛行組員，而非以目前全球通用，及台灣官方認可的ＡＯＲ（航空器飛航作業管理規則）標準派遣人力，沒有任何一家航空公司以勞基法為標準，華航目前的機師派遣，不僅合乎法令更優於法令，絕對無過勞疑慮；華航於薪資架構設計時即將機師工作時間的特性納入規劃，然對於工會所提紅眼航班議題，華航仍願意針對派遣加給進行檢討。

華航強調，本次重啟罷工爭議關鍵是21項調解議題，任何後續協商應仍以21項為範圍，工會方面不宜任意增加項目，目前機師工會所提的訴求有與當初協議內容不同，由於工會對內談判條件及對外宣傳差異極大，包括協商中依然要求華航應對酒測條件讓步，令人無法接受，華航不排除一一公佈，釐清訴求正當性以昭公信。

華航主張，勞資雙方協商應本著誠信原則，桃園市機師職業工會在去年八月取得飛安奬金條件，即正駕駛每人每月多領取1萬元、副駕駛6仟元，在桃園市政府、交通部的見證下和華航定約一年為期協商，工會及其每一個會員都有義務遵守這個約定，未達一年機師工會就片面中斷協商重啟罷工，若罷工成真導致航班取消，桃園機師職業工會及實際參與罷工的會員，必然不可免除民事賠償責任，以2016年空服罷工導致超過新台幣5億元損失的案例，違法罷工將面對巨額求償。民國80年間，復興航空飛行員怠工造成數千萬元損失，復興航空向法院提出損害賠償告訴並獲得勝訴，判決飛行員連帶賠償，說明民事責任是獨立存在。

華航再次強調從未拒絕談判，但拒絕工會以放寬酒測標準，以及影響公司基本生存的談判條件，及全盤答應否則不談判的零和賽局劇本，威逼脅迫要求華航為違法的罷工背書。

自農曆春節前機師職業工會提出罷工恐嚇，連日以不符事實的指控質疑華航談判誠意，談判之外的宣傳應本於事實，不應為達抗爭目的，醜化公司飛安包裝議題，除非工會的最終目的就是罷工，否則華航願意接受任何對企業有建設性的方案。

還有不少旅客在外地旅遊或探親，將在近日內搭機返國，春節是一年內旅客最需要華航疏運的時刻，華航所有員工責無旁貸，連日內媒體也不斷湧現勸阻工會在春節罷工的聲浪，盼工會重視飛行組員常年累積的社會地位與道德期待，切勿辜負民眾期望。華航重申，即使僅有一絲機會，華航仍不放棄協商，希望工會能以旅客為重，公司必定重視員工聲音，必定繼續本著誠信尋求共識。

華航前艙組員平均休假、飛時及平均薪資

2018年度組員平均休假日及特休假天數統計︰

機隊 年度平均休假天數 年度可用特休假天數 合計 A330 146.25 天 27.75 天 174天 A350 150.98 天 28.15 天 179天 B738 141.02 天 27.28 天 168天 B744 129.20 天 28.01 天 157天 B777 143.00 天 28.15 天 171天 註一：組員於外站休息時間及特休假均未納入休假天數計算。 註二：一般勞工平均休假日116天

（華航提供）

各機隊組員2018年每月平均飛時︰

機隊 平均月飛時 一般勞工月工時 A330 51.6小時 176 小時 A350 66.2小時 B738 57.2小時 B744 64小時 B777 74小時 註：全球民航法法規範,每月飛行上限100小時,每年飛行上限1000小時，本公司每月平時飛時遠低於法規限制．

（華航提供）

勞動條件︰

職務 月平均薪資 年平均薪資 旅費津貼平均 正駕駛 約39.5萬 約474萬

（加零費超過500萬） 每月約USD 1,100

每年約USD 13,200

（約新台幣41萬） 巡航駕駛 約26萬 約312萬 副駕駛 約23.1萬 約277.2萬

（華航提供）

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