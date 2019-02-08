熱博已逾55萬人走春 今送紅包呷紅龜粿

2019-02-08 12:56

〔記者羅欣貞／屏東報導〕目前正在屏東登場的熱帶農業博覽會，至7日已逾55萬人次入場參觀，屏東縣長潘孟安今天（8日）到現場發限量熱博紅包，2000個紅包吸引人潮排隊領取，十分搶手。

大年初四屏東縣長潘孟安在園區主舞台發放熱博限定版紅包袋2000個，配合豬年紅包袋外型為可愛粉紅豬，打開裏面會看到陽寶對著你微笑及一元復始，陽寶可是今年熱博當紅的吉祥物，近來人氣指數爆增，陽寶並在場與民眾同樂拍照。

潘孟安還與彩稻達人林清源一同製作紅龜粿，紅龜粿是台灣傳統米食，常用於節慶或拜拜，「紅龜粿」的紅色象徵吉祥，龜甲象徵長壽，人人都想要吉利求長壽，古早時代老祖宗以龜為牲禮，後來因為活龜得來不易，逐漸以龜的米食－紅龜粿替代，沿用至今。過年的時候，傳說吃了紅龜粿以後，就會跟烏龜一樣長壽。

現場同時發放300個紅龜粿給民眾「呷平安」，屏東熱帶農業博覽會今年配合台灣燈會在屏東，往年舉辦至228，今年提前在17日結束，屏縣府呼籲民眾參觀要把握機會。

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