林佳龍再向華航和工會喊話 邀今天下午來交通部談

2019-02-08 12:49

〔記者簡惠茹／台北報導〕針對桃園市機師職業工會今天發起罷工，交通部出手化解勞資爭議，交通部長林佳龍今天中午召開記者會公開說明再向雙方喊話，他指出，交通部請華航和桃園市機師職業工會雙方下午出席座談會，任何勞資爭議的調解，都不應該無視於國人的飛安、旅客的權益、以及社會可能要付出的龐大代價。

林佳龍說，面對華航罷工事件，他在深夜即刻指示，邀集勞動部、桃園市政府勞動局，以及民航局、機場公司、觀光局，成立緊急應變中心，目前掌握預計將影響18個航班、旅客約3184人，民航局已督促華航全力協助受影響旅客，事先通知旅客，並採取簽轉其他航空公司等作法。

林佳龍表示，交通部也責成桃園國際機場公司與民航局，密切掌握華航航班調度資訊，華航也應盡速對外說明，如何透過航班的調度，維護旅客的權益，針對受影響航班部分，交通部已請華航優先協助旅客返台，並研議補償旅客作法之可行性。

對於可能因此事件暫時滯留國外的旅客，林佳龍說明，交通部觀光局已於昨夜起陸續通知相關旅行社，妥為安排團體旅客之後續行程、食宿等照顧事宜，也請旅行社協助在行程與航班未確定前，盡量讓旅客不要到機場空等。

林佳龍說，工會當然有依法罷工權利，他完全尊重，但春節期間驟然發動罷工，造成旅客不便，很容易模糊了工會的訴求，也難以獲得社會大眾的支持，期盼工會能夠儘速派代表，出席交通部主持的勞資座談會，共謀解決問題的方案。

華航方面，林佳龍說，華航也應以旅客權益為重，秉持公司治理精神，誠懇與工會對話和協商，找出交集，以儘速結束罷工抗爭，並藉此事件的檢討和反省，以維護公司形象，進而展開華航公司的改革，以回應社會的期待。

林佳龍指出，過度激化的發言，很容易惡化勞資爭議，全然否認工會訴求的合理性，尤其再次申請調解，想阻止罷工行動，結果反而適得其反，這些言行很容易就可能會破壞勞資雙方的互信基礎，也可能埋下未來更多勞資紛爭的隱憂，期盼華航勞資雙方能以旅客權益為重，本於同理心重啟協商，理性解決爭議。

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