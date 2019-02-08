華航機師罷工 南市產總聲援：改善疲勞航班

2019-02-08 12:44

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市產業總工會今天發表聲明，聲援機師工會罷工，強調「機師不過勞，旅客就平安」。希望大眾可以諒解，忍一時的不便，爭得受僱者權益和旅客平安的雙贏局面。

華航機師今天發起罷工，台南機場今天有一個航班受到影響，華航下午3點25分由台南飛往日本大阪的班機已公告取消。

台南市產業總工會聲明指出，機師工會自107年中提出「保障飛安、改善過勞」等多項訴求，合法取得罷工權，歷經和華航資方長期的協商，但在增派長程航班機師人力、改善疲勞航班的訴求上，一直遭到華航資方的拒絕，於是在今天凌晨6點開始發動罷工。

聲明表示，公共運輸建設近年來成為政府的重大施政之一，然而交通行政官僚和運輸業資方，精於成本和效益的計算，卻總是把受僱者的勞動條件和職業風險放在腦後，只有在發生重大的公共運輸交通事故，讓眾多乘客失去性命和健康時，才會換得政府虛應故事的短暫檢討。

聲明表示，華航資方近來的回應則令人傻眼，並不是符合法令就會是真正的改善。難道，要等到出現重大飛安事故，才要反過來檢討有沒有問題？有一種說法是，民航機師的薪水很高，所以沒有罷工的權利。這樣，我們不就跟資方站在同一陣線，認為低薪才是常態，認為勞工應該多加班來換取薪水才是正常。

聲明表示，同樣身為勞工和受僱者，南市產總聲援機師工會此次訴求增派長程航班機師人力、改善疲勞航班的罷工。他們認為，旅客「行的權益」不僅僅是完成旅程，更重要的，是要安全地到達目的地，只有機師不過勞，旅客才會平安。他們也希望大眾可以諒解，忍一時的不便，爭得受僱者權益和旅客平安的雙贏局面，這不就是我們應該期待的事嗎？

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