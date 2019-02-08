華航機師罷工 高市產總聲援「飛安不容妥協」

2019-02-08 12:39

〔記者黃良傑／高雄報導〕華航機師工會罷工，2月8日到10日目前共26航班取消，受影響的旅客無不氣憤叫罵，但高市產總今天聲援罷工機師，強調「飛安不容妥協」，支持機師工會要求改善疲勞航班訴求，憂心其他航空業的機師，也可能同樣面臨疲勞駕駛的風險。

高市產總表示，職業駕駛因為疲勞駕駛釀禍發生頻率之高讓人無法接受，無論是公車、遊覽車還是貨運司機因過勞造成的重大意外近年來密集發生，讓社會大眾開始正視過勞問題，令人憂心的是航空運輸也面臨相同的過勞問題。

產總指出，過勞問題已成為台灣勞工的健康殺手，交通運輸業勞工的過勞問題更值得全民共同重視，因為這群勞工的過勞不只影響了勞工與其家庭，甚至可能造成社會的公共安全，航空業的機師同樣面臨疲勞駕駛的風險，日前曾發生有台灣知名航空公司外籍機師於國際機場外站旅館過夜時疑似因心肌梗塞而悴逝，萬一該名機師是在值勤時發生意外，這對乘客將是多大的風險！

高市產總因此全力挺華航桃園機師工會，工會要求中華航空公司改善疲勞航班增加人力派遣的訴求，機師工會曾明確向華航提出，疲勞航班的改善事關旅客飛航安全與飛行員健康，工會無論如何都必須堅持，不料，華航高層面對工會的訴求，竟是一句「改善疲勞航班會提高人事成本，嚴重影響公司競爭力」直接回絕了工會的提議，難怪機師們完全不能接受華航資方此種蠻橫的做法。

況且，中華航空董事長何煖軒一再標榜自從2016年上任以來，華航連續三年都繳出獲利佳績，並表示華航以服務取勝，「華航服務可說比任何一家航空公司好」，一家獲利良好標榜服務，尤其是具有半官方色彩的公司，對於機師甚至是廣大乘客的安全，竟如此粗暴的對待？

為了廣大乘客行的安全，產總表態全力支持機師工會的罷工行動，同時懇請大眾諒解，工會爭取的不是私利，而是飛行員與乘客長久的安全。

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