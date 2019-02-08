財神爺加持！這間財神廟送錢母 竟只限量359個

2019-02-08 12:36

〔記者劉濱銓／南投報導〕大年初四接財神！南投縣草屯敦和宮今發放新年錢母，有別於竹山紫南宮只要在一定時間內排進隊伍，就一定能拿到，敦和宮今年則是限量359個，係因該廟神尊分靈來台邁入第359年，廟方才會限量發放，使錢母更具收藏價值，首位領到錢母的，是來自台南的蔡姓民眾，前一天晚上就來排隊，搶得錢母頭香讓他笑開懷。

敦和宮表示，按照傳統，大年初四才是接財神，該廟錢母發放，每年隨著神尊來台年數增加，且發放前還會先進行接財神、過香爐儀式，讓每個領取到錢母的信眾，都能獲得財神爺加持，庇佑新年平安又發財。

搶得錢母頭香的蔡姓民眾說，頭一次到敦和宮排錢母，雖然大年初三有去其他宮廟領錢母，但因排到隊伍尾端，最後就差3個名額，讓他沒能拿到，因此在敦和宮的錢母發放活動，他便前一天晚上10點就來排隊，晚上只在車上睡一下，凌晨就又起來排隊，春節過後他將創業做生意，盼領到有財神爺加持的錢母，能庇佑事業順利、生意長紅。

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