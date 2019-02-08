鹿港天后宮行業籤出爐 今年最旺是這3大行業

2019-02-08 12:16

〔記者劉曉欣／彰化報導〕鹿港天后宮遵循傳統，在大年初四抽出行業籤，今年運勢最旺的三大行業分別是進出口商、鮮魚商與印刷業；尤其是進出口商抽到上上籤，在貴人相助下，財運旺旺來！

鹿港天后宮今天抽出40個行業的運勢籤，解籤員施彥丞表示，今年運勢最好的行業是進出口商，抽到的籤詩是「前生結下好姻緣，今日相逢赤線牽，多福多男並多壽，閤門喜慶此為先」，籤詩內容就喜氣洋洋，延續去年的佳績，今年運勢更佳，名利雙收財運到。

今年運勢第二旺的是鮮魚商，抽到上籤，籤詩是「官爵巍巍未可量，君恩隆重世無雙，船頭助汝風帆穩，萬里封侯大吉昌」，施彥丞表示，在非洲豬瘟、禽流感的威脅下，也讓鮮魚生意看漲。

今年運勢第三旺的是印刷商，抽到中上籤，籤詩是「臣報君恩子報親，五倫無愧感神明，一帆順境憑君去，災難消除福祿生」，施彥丞表示，這代表走出去年的低潮，今年運勢越來越好。

而今年運勢比較不好的是藥種商與油商，油商抽到的籤詩是「福澤從來未易求，枉勞心力費鑽謀，到頭無益徒貽笑，疾病相侵萬事休」，施彥丞表示，油商歷經食安風暴，未來一年應該多做品質把關。

鹿港天后宮主委張偉東強調，媽祖的行業籤很靈驗，但管委會只從籤詩字義來解釋，不會從時事來做判斷，行業籤主要是給各行各業最參考。

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