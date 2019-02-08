喜神降臨人間！ 迎喜神大典為豬年帶來祥瑞喜氣

2019-02-08 12:21

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市鹿耳門天后宮台灣年「迎喜神」大典今天上午熱鬧登場，整個祭典儀式全依古禮進行，場面盛大。這項「迎喜神」盛典今年邁入第27年，已列為台南市的「無形文化資產」，今天吸引了大批民眾參加，祈求新的一年祥瑞喜氣、平安順利。

鹿耳門天后宮總幹事尤進家表示，根據民間傳統說法，人間眾神明於每年農曆12月24日「送神日」回天庭述職，一直到大年初四才重返人間。鹿耳門天后宮依照此一民間習俗於每年的大年初四舉辦迎喜神盛典，每年均湧入上大批民眾參加，大家歡喜齊聚共迎喜神。

今年己亥豬年迎喜神大典於上午在鹿耳門天后宮廣場舉行，由獲媽祖杯選為少年禮官的薛芝華任正獻官，另少年禮官吳宗賓、陳頎然、林琮諺則分別擔任監禮官、奉饌官、讀祝官，祭典專家林森澤則擔任典儀官，倪永震教授擔任典樂官。

當迎喜神大典登場，現場鐘鼓齊鳴，顯宮國小國樂團以悠揚的禮樂相迎喜神，接著由藝姿舞集、台南應用科大舞蹈系舞者擔綱演出，並奉請開基媽祖登祭壇，揭開迎喜神大典的序幕。

今天陽光普照，是個大好天氣，現場由裝扮成仙女的少女提謝籃由九龍壇上冉冉而下，「鹿耳門媽」御賜春花、翡翠玉蘭餅、長生果，分享喜神降臨人間的喜悅，現場熱鬧滾滾。

參與大典的執事人員均著傳統古制改良的明制服裝，整個迎喜神盛典依古禮進行，包括備禮、駕前禮、啟禮、三獻禮、撤饌、望燎等禮序，全程歷經1小時餘圓滿結束。

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