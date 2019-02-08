華航機師罷工旅客權益 觀光局：出發前、後有差別

2019-02-08 12:14

〔記者吳亮儀、簡惠茹／台北報導〕華航機師今天起發動罷工，已有部分航班受影響；交通部觀光局指出，若旅客還未出發，可參考華航官網設置的專區參考。

觀光局表示，還沒出發的旅客若受影響，扣除必要費用部分，可依有關華航機師0208罷工事件，華航官網已經設置專區請旅客查詢最新消息，旅遊參團可依解約退費規定辦理事實認定。

若已經出發的旅客，觀光局表示，因華航罷工無法依原定行程返台所生滯留費用應由旅行社負擔，「不得向旅客收取」，旅行社並應妥適安排旅客轉搭其他航班返台。

觀光局也提醒，旅客與旅行社若有解約退費的消費爭議無法解決，可檢附相關收據及契約以書面向旅行業品保協會或觀光局申訴；相關旅遊諮詢可利用觀光局免付費電話 0800-211734、旅行業品保協會申訴專線02-25068185查詢。

消基會董事游開雄也提醒，經華航公告取消航班的旅客，均不能向旅客收取退票或轉搭其他航空的手續費，但是相關食宿或交通補償，請消費者要保留單據，事後才有機會向航空公司求償或向保險公司申請理賠。

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