機師罷工 華航董事長何煖軒慰勉地勤人員

2019-02-08 12:11

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕華航機師8日發動罷工，造成桃園機場14個航班取消，華航董事長何煖軒8日上午至桃園機場地勤櫃台慰勉地勤人員辛勞，認為地勤人員是一群無名英雄，表現讓他感動。

何煖軒由副總經理陳偉韜等主管陪同，8日上午11時先後到桃園機場2座航廈出境大廳的華航櫃台，以及管制區內旅客過境轉機櫃台，慰問地勤人員的辛勞。何煖軒說，由於同仁們堅守崗位，一、二航廈運作非常順利，這些都歸功於他們的努力，要再三感謝他們。

何煖軒表示，看到地勤人員堅守工作崗位，表現讓他感動，是一群默默工作的無名英雄，他一定會照顧這些同仁，也希望旅客繼續支持華航。

針對機師工會罷工的舉動，何煖軒仍呼籲大家坐下來談，他認為沒有不能談的東西，但民航局有相關的法令規定，不是他訂的，他也不能改變，希望機師要體諒。期盼大家以旅客權益為重，不要再節外生枝。

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