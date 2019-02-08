媳婦暗爽！婆婆幫她備美食 夫問「我的呢」反被訓

2019-02-08 12:51

〔即時新聞／綜合報導〕別人的婆婆總是不會讓人失望！一名女網友的婆婆對她比對親生兒子好，婆婆中午特地幫她準備好喜歡吃的東西，敲門告知不忘提醒太累要多休息，出門到沙龍洗髮，還貼心地邀請女網友沙龍還有配套，等會有空可以去使用，讓其他網友羨慕不已。

這名女網友到臉書社團「爆廢公社公開版」透露，婆婆中午12點敲她的房門詢問原PO醒了沒？原PO剛好準備起床，婆婆接著說，「剛剛睡醒如果太累就多休息休息，媽媽準備你喜歡吃的在桌上哦！你要記得吃才好」、「媽媽出門去沙龍洗頭髮，你如果待會有時間也一起來吧！媽媽還有配套在沙龍這裡」。

婆婆語畢，原PO心中充滿感動，沒想到緊接著婆婆和丈夫的對話，更是讓原PO暗爽不已，房門外的丈夫看見桌上盛好的菜餚問道，「媽...這碗是誰的？」聽到是原PO的，丈夫疑惑，「我的呢？」婆婆回應，「要吃自己不會去拿哦！」聽見丈夫抱怨，「服務怎麼差那麼多啊！」婆婆笑著說，「沒辦法，媳婦平日在家辛苦了，要上班，要顧孩子，做家務，還要把你當皇帝來照顧，你只不過會工作而已嘛！有甚麼了不起」，這一切在房內的原PO都聽到了，「我心裡暗爽的想...活該！」

PO文一出，網友羨慕不已，「婆婆還缺媳婦嗎？」「有一種婆婆叫做別人的婆婆」、「這種婆婆哪裡找，快去買好料孝敬」、「版主上輩子解救地球了吧！」「好的婆婆都是別人家的」、「聽到婆婆的回話，心理就只有爽」、「女人就是該疼惜女人」、「嫁到好婆婆比嫁到好老公還來的強100倍～幸福下去哦！」

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