保健》開學頭痛、肚子痛 醫師：收假前3天要幫孩子調整作息

2019-02-08 12:01

〔記者張軒哲／台中報導〕很多家長都遇過孩子放完長假，開學的第一天突然出現頭痛、頭暈、肚子痛等症狀，到了學校保健室休息症狀可能就好了，精神科醫師說，這其實是在收假前三天，忘了調整孩子原本就學作息習慣，導致心理還有抗拒的原因。

豐原醫院精神科主任余俊彥表示，每年開學前常有家長帶著孩子到小兒科求診，有的甚至嚴重到住院查原因，會診精神科後發現小朋友不想上學，覺得假期還沒放夠，還想要繼續玩。

通常容易出現在學齡孩童或是青少年身上，一般來說要減少這種狀況發生，家長可以在開學的前三天開始要求孩子恢復以往就學的作息，例如2月11日開學，可在2月8日開始要求小孩上床睡覺時間跟以前一樣，讓生理時鐘慢慢調整回來。

因為假期間親友聚集，孩子的作息受到改變，讓自己的精神處於放鬆狀態；當面臨開學之際，沒有循序漸進調整回原本作息及飲食，心理就會出現反抗，有的可能是嘴巴上說不想上學，有的則會出現不舒服症狀，嚴重的還會持續發生。

余俊彥表示，避免孩童出現休假症候群，讓大人傷腦筋，記得收假前三天開始調整回原本作息，不讓孩子熬夜、恢復正常飲食，陪孩子一起收拾書包做上學前預備，讓心態上能習慣上學準備，迎接新學期開始。

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