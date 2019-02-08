保健》3大「年假症候群」 醫師教你3撇步迅速回神

2019-02-08 11:21

〔記者吳政峰／台北報導〕春節飛快過去，不少人已開始上班，卻覺得怎麼樣都提不起勁，台灣運動醫學會榮譽理事長葉文凌指出這就是包括「不動」、「過食」、「懶惰」等三大症狀的「年假症候群」，需靠不同的撇步才能解決。

葉文凌表示，「不動」的解決之道就是「快走」！所謂快走，應衣著輕便、穿厚襪、著運動鞋，並且多喝水，可藉著看花賞景，或者逛街購物，三不五時快走，讓心跳上升與流汗，一天累積快走20分鐘到1小時，稍微燃燒脂肪，增加肌肉，更重要的是可避免產生靜脈栓塞（經濟艙症候群）。

「過食」解決之道就是少吃！記得先喝水或清淡的湯，慢慢聊天慢慢吃，先吃肉再吃飯，至於酒，小酌即可，勿暴飲暴食，零食也是熱量奇高，淺嘗輒止即可。

「懶惰」解決之道為防患於未然！慢性疾病患者務必先將藥物備齊，尤其是出遠門者，務必先了解當地醫療資源分佈及工作時間，按時用藥更是絶不可忽略；血糖與血壓要按時測量，慢性傷口的照護更不可忽略；請備好服用藥物清單，包含藥物種類、劑量、廠牌、服用方式、緊急聯絡人，而過敏史或特殊病史也應註明，以免緊急狀態下兼顧不及。

葉文凌透過台灣司法人權進步協會呼籲，吃完高油、高脂、高鹽的年菜大餐後，民眾或慢性疾病患者應遂行以上三撇步以對抗年假症候群，才能擁有個健康又快樂的春節。

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