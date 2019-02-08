機師工會記者會 怒批華航「降酒測標準」是抹黑

2019-02-08 11:17

〔記者吳亮儀／台北報導〕8日起華航機師開始罷工，清晨六點時在松山機場開始接受會員繳交「檢定證」，工會上午也召開記者會說明，怒批華航資方抹黑工會罷工是和降低酒測標準有關，並強調對華航的五項訴求「沒有一點和酒測有關」。

桃園市機師職業工會上午九點在松山機場內召開記者會，表示已收到一百多份檢定證，並指出華航在稍早的記者會中講到的「降低酒測標準」訴求是抹黑，並重訴「工會提出的五項訴求中，從沒有講到降低酒測標準」。

機師職業工會常務理事陳蓓蓓說，對於罷工目的是降低酒測標準的謠言，是之前有提到希望有合理規範，對於有些機器誤差、例如吃個水果或喝果汁、酒測值竟出現0.01之類很微小數值的狀況，希望讓清白的機師能有清白機會，例如驗血。

陳蓓蓓說，這是華航資方將工會打成「高收入、高休假、高等對待、愛喝酒、愛鬧事」的一群人，這樣的操作完全不是事實。

桃園機師職業工會理事長李信燕說，罷工對於影響社會大眾的行程感到抱歉，但要透過罷工手段讓資方了解勞工權益，並強調沒有預設罷工結束時間，「華航資方若願意來談，要先準備好對於五項訴求的回應」。

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