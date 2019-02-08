不抽國運籤 只抽行業籤 鹿港天后宮說話了‧‧‧

2019-02-08 11:20

〔記者劉曉欣／彰化報導〕春節期間許多寺廟都在抽國運籤，鹿港天后宮則是在大年初四抽行業籤，引發許多信眾不理解；對此，鹿港天后宮主委張偉東今天強調，抽行業籤是多年傳統，以前時代根本不會有宮廟敢去抽國運籤，現在是民主時代，言論自由，才會有宮廟抽國運籤。

今天大年初四，鹿港天后宮延續多年傳統，由廟方抽出各行各業的運勢籤詩，並同步公布在宮廟，以供信眾作為來年運勢的參考。

由於全國許多宮廟都在春節期間抽國運籤，但香火鼎盛、歷史悠久的鹿港天后宮，則是抽各行各業的籤詩，也讓很多信眾都在問，為何鹿港天后宮不抽國運籤？

張偉東強調，以前時代，根本不會有宮廟敢去抽國運籤，因為民間宮廟亂抽的話，皇帝就會斬首；而現在是民主時代，宮廟可以暢所欲言，在言論自由基礎下，所以才會有宮廟在抽國運籤，這也是台灣這30年來民主推動下的產物。

張偉東表示，天后宮不抽國運籤，確實有信眾是不理解，但鹿港天后宮是傳統的百年廟宇，遵循傳統，年年在大年初四，抽出行業籤。

不過，張偉東強調，行業籤是媽祖給信眾的訊息，提醒抽到運勢好一點的行業，也要去努力，不好一點的行業，就要加油，並非抽出來不好運勢的話，就不必去努力，也不是抽出運勢好的行業就不用加油，這是媽祖給各行各業信眾的提醒，不論運勢好一點或是不好一點，都要在自己的工作崗位上去加油努力。

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