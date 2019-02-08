初四接財神 屏東都城隍廟萬份發財金 人龍綿延數公里

2019-02-08 10:40

〔記者羅欣貞／屏東報導〕初四接財神，屏東都城隍廟今天（8日）準備了1萬份發財金錢母，吸引民眾大排長龍領取，十分熱鬧。

屏東都城隍廟每年都發放發財金，受到民眾熱烈歡迎，近年更擴大舉辦，發財金增加到1萬份，上午9起發放，有民眾凌晨就來排隊，排隊人龍沿著屏東火車站附近的街角，繞了好大圈，綿延幾公里。

在發放發財金前，廟方安排了現在最流行最夯的財神舞，吸引民眾開心觀賞，一歡喜迎財神；發放時間一到，主委王家銘、屏東縣長潘孟安、屏東市長林恊松、立委鍾佳濱、蘇震清等人一起發發財金給久候的民眾，前6位排隊民眾還獲廟方的加碼禮。

都城隍爺廟主委王家銘說，拿發財金後有加持3部曲，第1步，要到城隍爺大爐與財神爺大爐前過爐，前者保佑整年平安順遂，後者加持財運發大財，第2步，摸財神殿金元寶，順時針繞3圈，保佑財運財氣源源不絕，第3步，將財神發財金與身份證、存摺、戶口名簿3者其中之一放在一起，這樣財神爺才會將整年財氣分送給你。

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