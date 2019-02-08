華航工會記者會現場 1罷工機師疑太累昏倒

2019-02-08 10:21

〔記者楊心慧／台北報導〕「捍衛飛安、拒絕過勞、無能高層、累死基層、熬夜飛行、需要休息」桃園市機師職業工會華航分會今（8日）啟動罷工，上午九時在松山機場召開記者會，說明此次罷工事件，不滿華航資方漠視工會提出的訴求，未料在記者會中，有位機師昏倒，工會表示，該位機師疑似太累睡著，應無大礙。

華航3年內第二度罷工，目前桃園機場、高雄小港機場皆有航班受到影響，引起各界關注，桃園市機師工會理事長李信燕表示，工會一再提出訴求，但資方卻不斷漠視，也不願改善，至今仍在抹黑工會。

李信燕指出，工會提出五大訴求，包含改善疲勞航班、機師升遷制度透明化及保障國籍機師工作權、禁止對工會會員施壓、撤換破壞勞資關係的管理高層、比照長榮航空保證第十三個月全薪，納入團協，會員限定等。

工會表示，目前已經收到超過一百份檢定證，接下來仍會持續收，呼籲會員勇敢跳出來捍衛自己的權利，至於未來將看華航的態度，決定後續方向。

記者會過程中，有位機師昏倒，現場其他機師表示，該位機師疑似剛執行完勤務就跑來參加記者會，可能是太累。工會也說，該位機師疑似太累睡著，應無大礙。

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