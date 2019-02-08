高市旅行公會緊急應變 目前以台南、高雄往大阪旅行團影響較大

2019-02-08 09:57

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市旅行公會理事長吳盈良今天表示，華航機師罷工造成航班取消，公會僅能被動密切注意華航公告的取消班機，協助出團旅客辦理轉機或退票，因這班飛往馬尼拉的華航班機多屬商務性質，目前受影響的高雄旅行團不多，主要是台南、高雄往大阪團受影響較大。

吳盈良説，依罷工法規，旅行社向華航買的機票因罷工受影響的航班，可向華航辦理無條件退票或轉機，或改開兩個月內原航線機票，但旅行社的相關損失不得向華航索賠，只能自行吸引。

理事長吳盈良今早銷假上班返回公會協助會員因應，他嘆「這個年真難過」，希望華航機師罷工事件趕快落幕；華航高雄公司則表示，會儘量協助旅客辦理轉機及退票事宜。

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