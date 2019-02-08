機師無預警罷工 華航總經理親上火線：保證維持9成運能

2019-02-08 10:08

首次上稿 09:19

更新時間 10:08

〔記者鄭淑婷、朱沛雄／桃園報導〕機師工會華航分會今天凌晨0點突然宣布，今早6點開始於松山機場、桃園國際機場、高雄國際機場啟動罷工，早上已有不少航班取消，許多旅客措手不及，華航8點多緊急召開記者會，由總經理謝世謙率一級主管對外說明，並向旅客鞠躬道歉，強調華航已啟動緊急應變措施，有信心維持9成運能，一定以旅客優先、飛安第一為原則。

謝世謙表示，華航每天約有200多個航班，截止下午4點受到影響的航班共18班，包括桃園12班、高雄6班，約佔華航今日航班的一成，預計受到影響的旅客約4000人，已積極調度人力及航機，例如：徵召休假機師上班、合併班機並調整為747機型等，並協調其他航空公司或是廉航，一定會維護旅客權益、將旅客送抵目的地，完成春節疏運工作。

華航表示，今日由松山、台中起飛航班全天正常，受到影響的18班航班，主要為桃園、高雄，多是區域線的航班，像是高雄飛馬尼拉來回、高雄飛香港來回、台北飛東京來回、台北飛曼谷來回等，影響航班持續更新，旅客可至華航官網查詢。

謝世謙表示，依法罷工屬無可抗力之因素，旅客若是選擇退、改票，都可免收手續費，華航也在官網上公告。

對於工會無預警啟動罷工，謝世謙表示，工會啟動罷工後，公司緊急進行人力調度，獲大部分機師的支持，願意以旅客優先為責，共同完成春節疏運工作，但工會罷工已違反去年8月的協議，在會談未完成前，是不能啟動罷工的，呼籲工會會員盡快回歸到談判桌上，沒有什麼是不能談的。

謝世謙表示，華航共有1369位機師，但對於參與罷工人數，華航以只要經過正常請假程序，都是可以休假的，且加入工會是個人意願及隱私，不願透露參與罷工行動的機師人數。

日前有爆料指出，工會在協商過程曾要求公司對酒駕讓步，謝世謙對此並無具體回應，但強調堅守安全是最高原則，不會讓步。

華航發言人兼公共關係室副總經理劉朝洋僅表示，可調度的機師人數約有五成，後續也會努力維持運量。

劉朝洋表示，工會從宣布到啟動罷工僅有6小時，期間公司並未與工會進行協商，第一時間都以處理旅客、維持運量為重，而原本預計2月11日的協商，目前也會如常舉行。

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