松山機場今航班不受影響 現場逾20位機師繳交檢定證

2019-02-08 08:45

〔記者楊心慧／台北報導〕桃園市機師職業工會華航分會在今天清晨6時起啟動罷工，工會一早在松山機場第一停車場設置行動咖啡，據了解，從清晨六時至八時已有超過20位機師繳交「檢定證」。

桃園市機師職業工會昨天午夜宣布，自今天上午六點於松山國際機場、桃園國際機場、與高雄國際機場出發之航班執行罷工，要求所有訊息以工會發布為準。並不得私自接受資方給予任何條件或利益。

松山機場早上班機都相當正常，早上已有零星旅客辦理登機，華航指出，2月8日松山機場航班不受影響。

桃園市機師職業工會華航分會一早在松山機場第一停車場設置行動咖啡，從清晨六時至八時已有超過20位機師繳交「檢定證」。

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