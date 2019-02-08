凌晨0:52嘉義大埔地震 中部民眾：聽到地鳴 年獸翻身？

2019-02-08 08:19

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今天大年初四凌晨0:52嘉義發生芮氏規模4.9的地震，深度僅13.4公里，中部地區明顯感到劇烈搖晃，包括南投、彰化、雲林等地方臉書社團陸續有網友PO地震文，有網友說聽到地鳴直呼可怕，也有網友想到台南永康地震，也有人說：「年獸翻身啦！小事！」，所幸有驚無險，沒有任何災情傳出。

該起震央在嘉義大埔的規模4.9地震，深度13.4公里，所以中部地區包括雲林、南投和彰化都很有感，有的民眾已躺在床上，火速跳起，有人則準備要打開大門往外跑，還好該波震完後即未再感覺有餘震，讓中部民眾可以安心去睡覺。

地震發生後，中部民眾就陸續在地方臉書社團發地震文，有人說「搖很大，嚇死我了！」，也有人問：「為何警報系統沒有響？」，還有網友聽到了地鳴感覺有點心慌，也有網友感覺這個地震是從頭到尾方搖晃強度都一樣，而不是由大漸小。另外有人則幽默以對，PO文問：「是地震還是我喝醉了？」，也有人說：「是年獸翻身！免驚啦！」。

儘管很多經過921大地震洗禮的中部民眾，對地震反應很敏銳，但仍有民眾認為，只要沒有921震的大就都沒關係。

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