華航機師罷工 桃機今取消13航班 旅客希望能提早幾日通知

2019-02-08 07:53

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕桃園市機師職業工會華航分會今天清晨6時起啟動罷工，華航表示，中午12時以前自桃園機場出發航班目前不受影響，上午執飛的機師按照排定班表出勤，搭乘今天清晨出發班機旅客正常辦理報到登機，對於機師罷工，有的旅客表示不擔心，打趣的說「這樣可以多玩幾天」，有的旅客則擔心回程遭延誤，希望「能提早幾天通知，好讓旅客有所準備」。

桃園市機師職業工會華航分會今日凌晨宣布今天自清晨6時起啟動罷工，根據華航統計資料，華航今日共有13個往返桃園機場航班（包含出境9個航班，入境4個航班），因受罷工事件影響而取消，受影響旅客約1783人。

華航表示，若旅客航班受到影響，將依需求安排更換班機時間、更改同地區地點、延後或延期，如退票者可免收手續費，對於旅客行程，華航一定會負責妥善安排，請旅客不要擔心。

許多今日出國的旅客清晨才知道華航機師發動罷工，一名與朋友前往日本大阪旅遊的民眾清晨四點多就到桃園機場等候辦理報到，對於華航機師啟動罷工，可能造成航班被迫取消，他無奈表示，這次大阪旅遊規劃已久，突然臨時這樣不知該怎麼辦，現在只能看看航空公司有無其他處理方式或辦理退票，罷工這件事還是要提早通知比較好。

華航指出，秉持飛安第一、旅客優先為原則，全力調度可用人力及安排航班調整計畫，務求將影響層面降至最低，造成旅客不便，華航深感遺憾與抱歉，相關航班狀態將陸續更新，提醒旅客多利用華航網站（https://news.china-airlines.com/emer/info.aspx）、下載Mobile APP或利用行動簡訊提醒功能，查詢最新資訊，掌握最新航班動態。

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