小港今早取消2國際班機 旅客聚華航櫃檯問「該怎麼辦？」

2019-02-08 07:40

〔記者黃良傑／高雄報導〕華航機師工會罷工造成今早高雄小港機場飛往香港班次被迫停飛，清晨7點20分上百名該班乘客集結抱怨，指華航內部問題，為何要影響旅客權益，這個春節其他航空班機也都客滿「該怎麼辦？」

華航機師工會以資方無視於飛航安全和飛行人員值勤過勞的情況，對於機師們提出改善疲勞航班、保障國籍機師升訓管道，以及禁搭便車條款等需求，回覆「若提高人事成本，嚴重影響公司競爭力」，並指罷工期間所產生的一切損失，華航可要求工會及罷工會員連帶負責。

小港機場華航地勤人員今早就忙得不可開交，還要安撫旅客氣憤情緒，十分無奈，一名旅客急、怒到拍櫃枱要求華航拿出誠意解決、善後，也有其他旅客動了火氣。

華航今早取消2班國際班機，包括9點20分飛往香港和9點30分飛往馬尼拉班機，目前抗議旅客越來越多，華航人員仍持續和旅客對話、溝通，並協助退票事宜。

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