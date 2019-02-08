機師工會今罷工 華航：26航班取消 桃機12點前航班不受影響

2019-02-08 06:33

〔記者簡惠茹／台北報導〕桃園市機師職業工會宣布今天上午6點發起罷工，華航目前共26航班取消，華航表示，目前已啟動緊急應變小組，桃園機場今中午12點前航班不受影響，高雄2航班取消，松山機場和台中航班不受影響。

華航2月8日到10日目前共26航班取消，華航指出，下午1點半後桃園機場台北飛馬尼拉、香港、海口、東京成田、泰國曼谷、中國無錫、上海、北京、深圳等航班取消；表定晚上10點50分洛杉磯飛台北航班取消。

華航指出，2月8日松山機場航班不受影響，台中往返航班目前不受影響，高雄往返航班部分，CI-711/712 高雄往返馬尼拉取消; CI-933/934 高雄往返香港取消；桃園中午12點之前出發航班目前不受影響。

華航表示，若旅客航班受到影響，將依需求安排更換班機時間、更改同地區地點、延後或延期，如退票者可免收手續費，對於旅客行程，華航一定會負責妥善安排，請旅客不要擔心。

華航指出，秉持飛安第一、旅客優先為原則，全力調度可用人力及安排航班調整計畫，務求將影響層面降至最低，造成旅客不便，華航深感遺憾與抱歉，華航將優先調度可用人力，儘可能維持航班運作，如果人力不足，則會整併航班、調整機型、運用共用班號航班服務等。

華航表示，相關航班狀態將陸續更新，提醒旅客多利用華航網站（https://news.china-airlines.com/emer/info.aspx）、下載Mobile APP或利用行動簡訊提醒功能，查詢最新資訊，掌握最新航班動態。

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