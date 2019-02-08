華航取消26航班 成立專區說明罷工問題

2019-02-08 05:28

〔中央社〕因應中華航空公司機師今天清晨6時開始罷工，華航連夜在官方網站成立說明專區，宣布8日到10日有26個國際及兩岸航班取消，並答覆旅客各種問題。

華航官網的機師工會罷工說明專區列出航班動態與取消航班等訊息，其中已經公布取消的航班有26個，目的地包括與台北和高雄對飛的北京、上海、海口、無錫、洛杉磯、東京、靜岡、廣島、香港、馬尼拉與曼谷等地。

至於一般旅客可能有的疑問，華航在專區首頁以「一般旅客FAQ」列出14個問題與答覆，包括如何退票、如何索取班機取消或延誤證明、是否有補償等。

對於是否有補償的問題，例如因更改行程產生的住宿及交通費用能否獲得補償，官網的答覆是：罷工雖造成交通輸運之不便，但因罷工屬航空公司無法控制之事由 ，依旅客運輸條款第10條10.2.1.1，不在航空公司責任範圍。

詳細資訊可查閱華航官網專區：https://news.china-airlines.com/emer/info.aspx（編輯：陳正杰）

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