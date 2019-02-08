華航機師罷工 林佳龍指示緊急應變

〔中央社〕桃園市機師職業工會華航分會今天凌晨宣布，清晨6時起啟動罷工行動。交通部長林佳龍即刻指示，成立緊急應變中心。
桃園市機師職業工會華航分會凌晨宣布，今天上午6時啟動罷工，勢將影響華航班機。
交通部並表示，將持續溝通，不放棄任何一絲機會。（編輯：林治平）
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ
Android載點 https://goo.gl/VJf3lv
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。
〔中央社〕桃園市機師職業工會華航分會今天凌晨宣布，清晨6時起啟動罷工行動。交通部長林佳龍即刻指示，成立緊急應變中心。
桃園市機師職業工會華航分會凌晨宣布，今天上午6時啟動罷工，勢將影響華航班機。
交通部並表示，將持續溝通，不放棄任何一絲機會。（編輯：林治平）
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ
Android載點 https://goo.gl/VJf3lv