華航機師罷工 林佳龍指示緊急應變

2019-02-08 01:36

〔中央社〕桃園市機師職業工會華航分會今天凌晨宣布，清晨6時起啟動罷工行動。交通部長林佳龍即刻指示，成立緊急應變中心。

桃園市機師職業工會華航分會凌晨宣布，今天上午6時啟動罷工，勢將影響華航班機。

交通部並表示，將持續溝通，不放棄任何一絲機會。（編輯：林治平）

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