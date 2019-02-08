機師工會深夜宣布：今日6點起開始罷工

2019-02-08 00:17

〔記者吳柏軒／台北報導〕中華航空公司勞資爭議，再度走上罷工！機師工會成員不滿疲勞航班問題未解，華航公司也質疑工會無誠信，雙方無交集，雖交通部今（8日）擬邀雙方協商，但工會搶先一步，啟動罷工，這是華航自2016年空服員罷工事件以來，第2次遭遇罷工。

機師工會今天（8日）早上9點，將在松山機場召開記者會，說明罷工事件，並已經開始收取「檢定證」，機師只要繳交「檢定證」給工會，就無法執行飛行任務。

至於會有那些航班受到影響，華航尚未說明，但據了解已召開內部會議商討因應方式。

以下為機師工會聲明：

機師工會華航分會宣布，自《2/8 06:00AM》開始啟動罷工！

*** 自台北時間2月8日的06:00AM報到時間起開始 ***

*** 於松山國際機場、桃園國際機場、與高雄國際機場出發之航班執行罷工 ***

已發訊請會員收到本訊息時，務必配合以下事項：

速至工會指定地點繳交您的「檢定證」！不論有沒有排班、休假還是待命！請每一位會員均繳交「檢定證」至工會！

各地點均為24小時由幹部與會員輪流支援收證件！

並要求會員務必隨時關注工會訊息，所有訊息以工會發布為準，避免有心人士散布謠言、挑撥離間。並不得私自接受資方給予之任何條件或利益，若有類似情況，應立即轉達工會幹部。

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