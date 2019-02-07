漆藝大滿貫 彭坤炎再奪日本漆之美展大獎

2019-02-07 20:39

〔駐日特派員林翠儀／東京七日報導〕台灣漆藝第一人彭坤炎七日獲頒代表日本漆藝最高峰的大獎「農林水產大臣賞」。由日本漆工協會主辦的「漆之美展」已邁入第二十六屆，彭坤炎從一九九七年第五屆開始受邀參展，他不但是第一個獲獎的外國人，二十二年來已拿下五個獎項，這次以新作品「潮音」拿下農林水產大臣賞後，等於集滿漆之美展前三名的大獎，可說是「大滿貫」。

漆之美展的前三名獎項依序為農林水產大臣賞、文部科學大臣賞、林野廳長官賞，其他還有日本漆工協會會長賞、日本漆器協同組合連合會理事長賞、新人賞及獎勵賞等獎項，這次漆之美展除了彭坤炎獲得最大獎之外，台灣漆藝家張森洋也以作品「次元」獲得獎勵賞，駐日代表謝長廷特別送來花籃祝賀，駐日台灣文化中心主任王淑芳受邀到場致詞並帶領與會者乾杯。

彭坤炎表示，漆器雖然源自中國有七千年歷史，但日本非常重視漆器及漆藝的保存和發展。尤其日本皇室與漆器關係深遠，可追溯到平安時期，以往漆工協會總裁也是由皇室成員擔任，漆之美展都在神聖的明治神宮舉辦，外國人能打入如此具有日本傳統的漆展十分不易。

七日的頒獎典禮前，所有得獎者和家屬均先進入明治神宮內接受祈福儀式。多次陪同彭坤炎參展的太太鄭麗香對神宮內的設施相當熟悉，還一邊幫記者導覽，她表示，二○○六年獲得漆工協會會長賞時，曾受到桂宮宜仁親王接見鼓勵，令她印象深刻。

本屆的「漆之美展」是在去年十一月公布得獎名單，由於彭坤炎才在前年拿下第二十四屆文部科學大臣賞，鄭麗香表示，去年被通知作品入圍時，並未預料會再拿大獎，非常意外也很開心。

一九五八年出生於新竹市的彭坤炎，十四歲開始接觸漆器，在紅木家具行當學徒，做生漆塗裝的工作，後來自已當老闆承包日本訂單，但八○年代後期因中國削價競爭，台灣紅木家具外移，彭坤炎面臨經營困境，在日本朋友的鼓勵下轉型創作漆藝。

並非美術科班出身彭坤炎表示，他是無師自通，查考許多中文古籍和日本漆藝書籍，最後自學出「堆漆」技法，一般的漆器是以木頭或布料等做為胚體，在上方塗抹生漆，但彭坤炎的堆漆不使用任何胚體，直接以生漆堆疊，由於要等待漆乾，每天僅能以一公分的進度不斷地堆積，一件作品往往需六至十個月以上才能完成。

選擇困難且少人使用的「堆漆」技法，彭坤炎說這是自我挑戰，希望將堆漆由「工藝」提升至「純藝術」的地位。他的作品結合現代雕塑思潮及自己的主觀意旨，只有腹案在胸然後掌握天然漆與空氣接觸後的質變，好不容易堆漆出來的胎型，有時因為不滿意就直接砸毀，絕不妥協。

可能是這種「龜毛」的精神很像日本人，近年他每次到日本交流時，日本年邁的漆藝大師搶著傳授他技藝，完全把他當做自家人。

這次獲獎的作品「潮音」，造型成橢圓形狀，上端猶如海浪的浪頭，凹深處以多層色漆經研磨呈現出海洋繽紛的色彩，造型主要施以金屬色箔作多層次處理，如傍晚夕陽照映浪潮拍擊發出聲響的光景，彭坤炎表示，他出生台灣新竹海邊，對海邊留有深厚的情感，希望用這件作品將故鄉的海景表現出來。

投入漆藝創作三十多年，參加日本漆之美展二十二年，終於集滿三大獎「大滿貫」，彭坤炎並不以此為滿足，他表示，日本還有包括「日本美術展覧会」（簡稱日展）等大型美術展，他也希望繼續以漆藝增加台日文化交流，他說未來要做的事還很多。

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