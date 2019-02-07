難得一見！鹿港摩登家族 老少60人玩變裝趴

2019-02-07 20:28

〔記者張聰秋／鹿港報導〕難得一見的摩登大家族！彰化縣鹿港鎮民萬美如，在臉書分享家族過年聚會、大團圓，長輩晚輩一起辦趴玩遊戲的照片，今年遊戲主題是「復古趴」，家族成員約5、60人，有人穿上古裝、有人變裝成卡通人物，更有人穿上恐龍裝，奇奇怪怪的造型，比劇場拍古裝戲、古今穿梭戲更吸睛。

嫁到台中市的萬美如，出生鹿港頂番婆，她說每年都會回娘家過年，活動從2011年至今，已經成為她們家族凝聚多代親友感情的獨特產物。

今年遊戲主題是「復古趴」，家族最長88歲阿祖到最年幼的2歲嬰兒都加入變裝，有人穿恐龍裝、有人扮成超級瑪莉，還有小皇帝、將軍、藏族少女和皇宮大臣，變裝後一起拍照娛樂。

家族成員萬美如說，以前回家過年，大都打牌消磨時間，久了也會無聊，直到有一年，弟弟妹妹拿家裡老人家收藏的服裝扮醜，逗得長輩笑呵呵，長輩覺得好玩，也比年輕人愛玩，於是家族有人提議，慢慢的把活動延伸成以顏色為主題的聚會，每年穿一種指定的顏色衣服辦趴娛樂，已辦過紅色、黃色、粉紅色趴，今年首次跳脫顏色趴，改走復古趴，明年打算恢復顏色趴，讓長輩容易找到變裝衣物。

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