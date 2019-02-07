籲旅客權益為重 交通部明找華航勞資雙方協商

2019-02-07 20:22

〔記者吳柏軒／台北報導〕華航勞資爭議未解，今下午由桃園市機師職業工會發動聲明，宣布即刻隨時準備發動罷工行動，交通部則呼籲雙方以旅客權益為重，由次長王國材代表出面，明天緊急邀勞資雙方到交通部協商，盼透過對話解決問題。

近日中華航空公司爆發勞資爭議，並由機師工會組織等重啟罷工程序，桃園市機師職業工會提出改善疲勞航班、增加人力派遣等訴求，直到今下午2點仍未解決問題，傍晚4點多宣布：「迫於無奈，即刻隨時準備發動罷工行動！」

交通部次長王國材直言：「春節罷工影響太大！」並表示，針對華航機師擬罷工，部長林佳龍希望勞資雙方能夠以旅客權益為重，儘速重啟協商；然雙方立場遲未有交集，為避免衝突升高危及公共利益，王將代表交通部出面，邀集華航勞資雙方，並會同勞動部、桃園市政府勞動局等，到交通部座談，盼透過對話解決問題。

交通部民航局則已成立應變小組，密切關注狀況，如有航班異動情形，民航局會協助處理旅客疏運事宜。但此事仍應回到勞資協調平台來處理爭議，盡量避免罷工。

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