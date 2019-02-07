日月潭春節湧車潮 公總教你「進場」免塞

2019-02-07 19:27

〔記者劉濱銓／南投報導〕大年初三適逢好天氣，南投各地都湧現走春出遊車潮，其中在日月潭環潭地區，從上午10點到下午4點多，部分路段都有排隊車陣，尤以九龍路口到水社，以及纜車站往伊達邵最明顯，為此，公路總局第二區養護工程處分析熱門時段交通量，建議遊客上午9點前「進場」，若是要住宿的民眾，則可選擇下午5點後在進入潭區，就能有效避開車潮。

日月潭風景區管理處表示，潭區台21線九龍路口到水社，今天上午10點半就出現大輛車潮，持續到下午2點多才稍有緩解，另在台21甲線、纜車站往伊達邵，下午4點多仍有一波車潮，預估明日（大年初四）車潮仍會湧現，建議民眾選擇離峰時段進場，或是搭乘台灣好行等大眾運輸工具。

公總二區工程處指出，日月潭台21線九龍路口到水社，上午9點就出現3公里車陣，遊客若要避免塞車，可在上午9點前就「進場」，若是入住，則可以選擇下午5點過後，潭區旅遊只要盡量避開交通尖峰，就能有效防止塞車，擁有更好的旅遊品質。

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