桃園空服員聲援機師：先撤換華航董事長何煖軒！

2019-02-07 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市機師職業工會今（7）下午發新聞稿表示，中華航空以「公司競爭力」為由，無視飛航安全與飛行員過勞現況，工會將隨時發動罷工。桃園市空服員職業工會隨後發文聲援，指控華航違反勞基法和職業安全衛生法、管理階層敵視工會等問題，表示只有撤換華航董事長何煖軒，管理階層才能揚棄迂腐過時的威權管理模式，進而形成正常的勞資關係。

桃園市空服員職業工會於臉書發文表示，何煖軒上任的兩年半間，華航違反勞基法、職業安全衛生法高達33次，包括超時工作未給加班費、限制員工特休自主排定權、禁止客艙組員收餐戴手套、機坪同仁在酷暑之下工作卻未供防護措施等，部分違法行徑已受行政機關連續處罰，至今未獲改善。

另外，華航去年底不顧工會不斷赴民航局、行政院和總統府陳情，在沒有人力配套措施下仍通過實習空服員上機政策，形成飛航安全、旅客與空服員權益均損的3輸局面。

文中寫道，資方違反工會法第35條不當影響妨礙工會運作發展、違法懲處整肅工會幹部、監控打壓工會言論的案例，一年來高達十幾件，件件遭裁罰，但資方置若罔聞。

工會指控，去年勞資雙方在桃園市長鄭文燦的協調下允諾好好協商，資方卻在短短不到半年期間，不積極與工會達成共識，反而頻頻追殺工會幹部；何煖軒不解決勞資問題，卻縱容管理階層拿槍對著提出問題的人，強硬作風一再逼員工走上罷工一途，讓員工陷入危險，也引起國人不安與不便。

工會認為，航空業有其公共性，一旦發動罷工，將付出龐大的社會成本，因此航空業者要負更大的社會責任，並尊重工會、重視飛安、遵守法律。

桃園市空服員職業工會於文中向交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦呼籲，應先撤換不適任的董事長，才能讓華航管理階層揚棄迂腐過時的威權管理模式，轉而開始尊重員工，遵守法律，並以理性、對等的態度，面對每一次工會的協商會議，協商出讓員工與旅客雙贏的政策方案。

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