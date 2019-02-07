吳敦義訪彰化發紅包 也喊風力發電要多些

2019-02-07 17:40

〔記者張聰秋／鹿港報導〕支持綠能風電！國民黨主席吳敦義今年大年初三，到彰化縣鹿港鎮龍山寺、新祖宮參拜發新春紅包，被媒體問及有無心願要向鹿港神明祈求，他說，除了祈求神明庇佑台灣風調雨順、國泰民安之外，更希望彰化風力發電要多做一點，風場在彰化要越來越好。

吳敦義年初三到彰化縣走春，第1站先到鹿港龍山寺附近的小吃品嚐魷魚肉羹，在吃肉羹前受訪時他說，自己是南投人，對彰化也很熟，來彰化沿路，他看到了不少風力發電機，鹿港地區佈置得還蠻多，他記得，他擔任行政院長的時候，佈局風力發電，當時，他也覺得，彰化濱海地區是開發風場、推動風力發電很好的場所，特別是他一路上看到沿海好多運轉的風扇，「風扇總比燒煤炭要好，也比燒天然氣要好很多！」

吳敦義表示，全台相較於北部和南部，彰化開發風力發電很有優勢，他希望風力發電多做一點，過去百年來，鹿港就是很興旺的地方，也是全台4大熱鬧的城市之一，他已經很久沒來鹿港，趁過年來鹿港向神明祈求國家風調雨順、國泰民安，也希望彰化風力發展更超越全台。

吳敦義今天先到鹿港吃在地特色小吃肉羹，隨即到龍山寺、新祖宮和伸港鄉福安宮參拜，參拜後現場發放1元紅包。他說，今天此行既替黨提名立委補選參選人柯呈坊打氣，另一方面來寺廟走春，祈求國泰民安。

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