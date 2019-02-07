侯友宜初三視察淡海輕軌及周邊交通 盼淡水北側道路早動工

2019-02-07 17:08

〔記者翁聿煌／新北報導〕大年初三好天氣，許多民眾到淡水旅遊，並體驗新開通的淡水輕軌，使得輕軌單日運量高達2萬7、8千人次，新北市長侯友宜今天到淡水輕軌沙崙站視察，並了解周邊交通情況，侯友宜說，假日對淡水的交通是嚴峻的挑戰，尤其連續假日，區公所及警方都已全力動員，希望淡水北側道路工程能盡早動工，紓解淡水的交通壓力。

侯友宜下午到淡水視察剛啟用的淡水輕軌捷運，並且向民眾拜年，由於淡水是新北市重要的旅遊景點帶，很多民眾到淡水的古蹟、博物館走春，並且搭輕軌賞櫻花、淡水老街吃美食，讓整個淡水人潮滿滿，也造成交通負擔。

有媒體要侯友宜為去年12月24日開始營運的淡水輕軌打成績，侯友宜說，他覺得分數不重要，最重要是民眾能夠滿意，從過年放假到大年初三，淡海輕軌滿滿都是人，新購的第八列車也上線服務，捷運公司人員也都加班，希望民眾開開心心。

侯友宜指出，假日對淡水交通是嚴峻的挑戰，尤其連續假日，市府動用區公所與警方人力全力疏導交通，但難免還是會塞一點時間，「大家都盡力了」，淡水的交通除了要不斷隨時彈性調整改善，他希望能加快淡水北側道路工程的審查進度，讓淡水交通壓力可以紓解。

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